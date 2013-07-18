Кабмин закупит продукты питания для интервенционного госфонда

Так, чиновники определили, сколько пшеницы, кукурузы, гречки, сахара, масла будет храниться в государственных закромах для обеспечения продбезопасности и ценовой стабильности. Об этом сообщили в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно постановлению, в текущем маркетинговом году в интервенционном фонде будут храниться 1052 тыс. т пшеницы, 90 тысяч тонн ржи, 20 тысяч тонн ячменя, 355,6 тыс. т сахара, 40 тыс. т кукурузы, 6 тыс. т сухого молока, 18 тыс. т сливочного масла , 34,6тыс. т гречки, 22,4 тыс. т овса, 20 тыс. т проса и 15 тыс. т гороха.

Как отмечают в Минагрополитики, формирование государственного интервенционного фонда позволит при необходимости стабилизировать ценовую ситуацию на рынке сельхозпродукции и обеспечивать продовольственную безопасность на протяжении всего года.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявлял, что в государственном интервенционном фонде сформированы продовольственные запасы, соответствующие мировым нормам.