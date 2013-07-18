ФГИУ снова попытается продать Макеевский меткомбинат
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению конкурса по продаже 60,857% госпакета акций Макеевского меткомбината, сообщают «Ведомости приватизации».
ФГИУ также начал подготовку к продаже 91,595 % «Акционерной компании «Свема» и 100% «Гайвороновского тепловозоремонтного завода».
Напомним, ранее ФГИУ неоднократно выставлял на продажу пакет акций Макеевского металлургическогог комбината, однако приватизационные конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО «Макеевсталь».
После объединения горно-металлургических активов ЗАО «Смарт-холдинг» и ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» ММЗ вошел в Дивизион стали и проката группы «Метинвест».