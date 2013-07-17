Эксперты: Стабильность на рынке привела к росту депозитов в гривне

При этом существующие тенденции позволяют говорить о том, что во второй половине текущего года рост доверия населения к гривне сохранится. Об этом в эксклюзивных комментариях Inpress.ua говорят экономические эксперты.

По словам директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, рост депозитов в банковской системе произошел в основном за счет национальной валюты — в иностранной валюте объем депозитов не изменился — как был на уровне 180 млрд грн (в эквиваленте), так они примерно на этом уровне и остаются. А в национальной валюте, действительно, с начала года объем депозитов вырос приблизительно на 20%.

По его словам, основной фактор такой ситуации — это достаточно стабильная ситуация на валютных рынках, то есть покупки-продажи в некоторых месяцах чуть больше, в некоторых чуть меньше, но, по крайней мере, нет больших дисбалансов, нет панических настроений, и до конца месяца такая ситуация продержится.

«Учитывая то, что, преимущественно, депозиты у нас 3-6-месячные, то население готово вкладывать те или иные имеющиеся ресурсы, которые сейчас есть, на такие срочные депозиты в национальной валюте для получения некоторой прибыли», — отмечает Василий Юрчишин.

Касательно дальнейшего роста доверия украинцев к национальной валюте старший советник ПАО «Альфа-Банк» Роман Шпек подчеркивает, что все будет зависеть от общеэкономической ситуация.

«Но ситуация постоянно меняется, и исходя из этого, каждый из участников рынка принимает свои управленческие решения. Но я думаю, что второе полугодие, исходя из нынешнего состояния экономики, на сегодняшний день, учитывая потребности, которые у нас есть традиционно во втором полугодии, то вторая половина этого года позволяет говорить о тенденции роста доверия населения к гривне», — резюмирует эксперт.

Как ранее сообщал Inpress.ua, общий объем остатков банковских депозитов в июне вырос на 1,2% (с начала года — на 7,8%) — до 612,4 млрд грн. Объемы вкладов населения в валюте (в долларовом эквиваленте) в июне выросли на 107,9 млн долл. и по состоянию на 1 июля 2013 года составили 22,48 млрд долл.

Это произошло исключительно за счет прироста остатков средств в национальной валюте на 2,2% (с начала года — на 15,2%). В иностранной валюте остатки средств на депозитных счетах снизились на 0,3% (с начала года — на 1,6%). Средства на счетах физических лиц в июне выросли на 3,0% (с начала года — на 12,2%) — до 410,6 млрд грн.

Отметим, что ставки по банковским депозитам снижаются с начала года. Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным вкладам физических лиц в национальной и иностранной валютах во втором квартале 2013 года составила 16,51% и 6,64% годовых соответственно. Тогда как средневзвешенная ставка по депозитам населения в марте текущего года составляла 17,55% годовых в гривне, 7,04% годовых — в долларах США и 5,98% — в евро.

Напомним, в январе-мае текущего года был зафиксирован прирост объема депозитов на 6,7%. При этом вклады в национальной валюте выросли на 12,8%, в то время как объем средств в иностранной валюте уменьшился на 0,6%. Как следствие, банки смогли увеличить объемы кредитования реального сектора экономики на 1,8%.

Отметим, что по данным НБУ, средневзвешенная процентная ставка по привлеченным вкладам физических лиц в национальной и иностранной валютах во втором квартале 2013 года составила 16,51% и 6,64% годовых соответственно.

Как ранее сообщал Inpress.ua, за последний год (июнь 2012 — май 2013 года) банки привлекли 603,4 млрд грн новых депозитов от населения, из которых почти 51,8% — в национальной валюте. Объем новых депозитов физических лиц, привлеченных банковскими учреждениями в течение мая, составил 47 млрд грн (на 8,5% больше, чем за май 2012 года).

По мнению аналитиков Независимой ассоциации банков Украины, рост объема доходов граждан (индекс реальной заработной платы за январь-май составил 109,8%) будет стимулировать дальнейший рост объема депозитов физических лиц. В то же время повышенные нормы обязательного резервирования валютных вкладов (вступили в действие с июля) будут способствовать дальнейшему росту привлекательности гривневых депозитов физических лиц и, как следствие, — девалютизации депозитного портфеля банковской системы Украины.

Напомним, что недавно финансовый эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, что все, кто держал деньги в долларовых депозитах, понесли убытки, так как ставки по ним значительно ниже, чем по гривневым. Простые расчеты по итогам размещения депозитов населения за первое полугодие 2013 года показывают: те, кто в начале текущего года разместили гривну на депозит на срок 6 месяцев, получили доход 19,24% годовых, или 9,62% за полгода. С учетом девальвации курса доллара эффективная доходность гривневого депозита составила 19,14%.