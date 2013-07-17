Завтра в Украине будет сухо и тепло

Завтра, 18 июля, в Украине удержится переменная облачность без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей местами 18-23°; днем 23-28°, на юге и востоке страны до 30°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.

Сегодня, 17 июля, температура воды в Черном море 22-25°, в районе Одессы 18°, в Азовском море 25-27°, в Днепре возле Киева - 23°.