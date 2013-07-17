Налоги от трансфертных операций нарастят резервы НБУ - экс-министр

Об этом он пишет в рубрике "Точка зрения" для радио "Свобода".

"Пока мы не преодолеем олигархократию, "мафиозный капитализм", мы не сформируем средний класс, будем просто "догоняющей" экономикой, следующей в фарватере олигархических потребностей", - убежден Данилишин.

По его мнению, эта позиция находит понимание у нынешних украинских властей. Это обстоятельство эксперт связывает с кадровым переформатированием Кабинета министров.

"Это свидетельствует о том, что руководителю экономического блока правительства Сергею Арбузову удалось сконцентрировать думающих людей в парламенте на конструктивной работе построения прозрачной экономической среды", - подчеркнул он.

Кроме того, экс-министр экономики констатирует, что перед каникулами Верховная Рада Украины приняла целый ряд законов, "которые могут существенно декриминализировать отдельные сферы экономики страны и уменьшить влияние олигархических групп".

В связи с этим эксперт отметил принятие Радой закона о введении в оборот финансовых векселей. По мнению Данилишина, появление на финансовом рынке такого инструмента, как вексель, лишает владельцев финансово-промышленных групп, имеющих мощное лобби в парламенте, искусственно созданных экономических преимуществ над конкурентами.

Вместе с этим экс-министр экономики отметил принятие Радой законодательства о трансфертном ценообразовании и ратификацию парламентом межправительственных договоренностей с Кипром об избежании двойного налогообложения.

По его словам, из-за оффшорных схем с финансового оборота Украины за границу выводились сотни миллионов долларов.

"Теперь этой порочной практике положен конец. Отток денег из Украины если не прекратится, то существенно снизится. Надеюсь, что процесс найдет прозрачные цивилизованные формы, которые позволят государству получать налоги от трансфертных операций, более эффективно контролировать и регулировать платежный баланс, наращивать золотовалютные резервы", - добавил экс-чиновник.