Житель Тернополя "кинул" покупателя цезия на 5 тысяч долларов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина, имея копии спецификаций на радиоактивные материалы цезий-137 и стронций-90, решил изготовить металлические контейнеры и сбыть их как контейнеры с радиоактивными материалами, поскольку знал, что наличие радиоактивных веществ невозможно проверить без специального оборудования. В дальнейшем мошенник подыскивал покупателя радиоактивного материала через сеть Интернет.

В апреле 2013 года правоохранительные органы задержали злоумышленника вблизи аэропорта города Тернополя во время сбыта покупателю металлического цилиндрического контейнера под видом емкости с 200 г радиоактивного материала цезий-137 за 5 тысяч долларов США.

В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.