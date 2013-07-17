В СИЗО говорят, что адвоката не раздевали и не били

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Управления ГПтС Украины.

Как утверждают в пенитенциарной службе, информация о якобы превышении работниками СИЗО своих полномочий во время пребывания адвоката Мельника в Ивано-Франковском следственном изоляторе является недостоверной.

В сообщении по поводу этой ситуации отмечается, что 2 июля адвокат Мельник, действительно, находился в Ивано-Франковском СИЗО. После обеда адвокат имел встречу со своим подзащитным, подозреваемым в изготовлении и реализации наркотических средств, которая длилась приблизительно один час.

По окончании встречи был проведен обыск заключенного, как это предусмотрено ведомственными приказами, во время которого работники пенитенциарной службы обнаружили у задержанного вещество неизвестного происхождения, которое он спрятал в подкладке спортивных брюк, говорится в сообщении.

По информации ГПтС, в связи с этим адвокат Мельник был приглашен в служебный кабинет следственного изолятора для предоставления объяснений и выяснения обстоятельств, каким образом у его клиента именно после встречи с адвокатом оказалось это вещество, поскольку перед доставкой заключенного в комнату для работы следователей и адвокатов работники СИЗО также проводили его обыск, и установили, что запрещенных предметов и веществ у него нет.

В пресс-службе отметили, что по этому факту работники дежурной части Ивано-Франковского СИЗО вызвали следственно-оперативную группу УМВД Украины в области, поскольку эти правонарушения отнесены к компетенции милиции.

«При этом никто из работников пенитенциарной службы и милиции не оказывал давления на Сергея Мельника, не угрожал ему и не нарушал его прав, как гражданина Украины, так и адвоката. Все действия правоохранителей были направлены на установление происхождения этого вещества», - заявили в у него. Теперь по этому факту правоохранители проводят проверку для выяснения всех обстоятельств этого события.

При этом, в Управлении ГПтС в Ивано-Франковской области также отмечают, что "в Долинском исправительном центре осужденный с целью изменить обстановку и попасть за пределы исправительного заведения дважды глотал иглы. Впервые это произошло в конце июня 2013 года, второй случай имел место 14 июля текущего года».

«При этом осужденный делал все возможное, чтобы не навредить собственному здоровью. Для этого иглы он поместил в пластиковый контейнер, сделанный из ампулы шариковой ручки. Поэтому врачи не видели оснований для хирургического вмешательства, и после осмотра отправили его в Долинский исправительный центр. Посторонние предметы вышли из организма естественным путем. При этом осужденный никаких претензий к работникам исправительного центра не имел. Также подчеркиваем, что во время пребывания в исправительном центре никакого давления на него не оказывали, и не применяли к нему физической силы», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось в некоторых СМИ, адвокат Мельник заявил, что работники Ивано-Франковского СИЗО без объяснения причин, без средств связи, без воды и права выхода в туалетную комнату 2 июля незаконно удерживали его в закрытом следственном кабинете СИЗО. После этого адвоката принудительно доставили и незаконно удерживали в помещении ГО УМВД Ивано-Франковска. Там, по словам Мельника, злоупотребляя и превышая свои служебные полномочия, работники УМВД вынудили его раздеться догола, угрожали обыском в квартире и рабочем кабинете.