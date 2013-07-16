Оператор АЗС прищемил грабителю руку с пистолетом

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью ГУ УМВД Украины в Николаевской области, сегодня рано утром в дежурную часть Николаевского городского управления милиции на телефонную спецлинию «102» поступило сообщение от оператора автозаправочной станции в Ленинском районе г. Николаева о том, что на него совершил нападение неизвестный с пистолетом.

Потерпевший сообщил милиции, что утром к окну оператора АЗС подошел мужчина и, просунув руку в отверстие, направил в его сторону предмет, похожий на пистолет. Увидев это, работник немедленно отреагировал и захлопнул оконную створку, которая ударила незнакомца по руке, в результате чего прозвучал выстрел. После чего оператор спрятался под стол, а злоумышленник скрылся.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, личность мужчины, который совершил разбойное нападение, устанавливается.

Следственным отделением Ленинского райотдела УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по ст. 187 УК У (разбой»).