Рейтинговые агентства необоснованно снижают рейтинг Украины – эксперт

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко констатирует, что ряд международных рейтинговых агентств, заведомо не обращая внимания на показатели внешней торговли Украины, необоснованно снижают рейтинг страны.

«В мае 2013 г. было продано за границу товаров на 180 млн долл. больше, чем потрачено денег на покупку импортных товаров. В мае 2013 г. ситуация была совершенно другой: тогда было истрачено на 1,3 млрд долл. больше на покупки импортных товаров. Ситуация действительно радикально изменилась. И теперь уже Украина не имеет таких больших проблем с текущим валютным счетом, как это имело место в предыдущие годы», – цитирует Охрименко РБК-Украина.

При этом он выразил удивление, что ряд международных рейтинговых агентств, в частности Fitch, заведомо не обращая внимания на показатели внешней торговли Украины, необоснованно снижают рейтинг страны.

«Да еще при этом указывают, что у нас большой дефицит внешней торговли. Это, скорее, нежелание международных рейтинговых агентств достоверно оценивать работу экономики Украины и во многом их прямолинейное восприятие экономики Украины по старым показателям», – добавил специалист.

В подтверждение этого эксперт заметил, что в первом полугодии 2013 года позиции украинских экспортеров существенно улучшились. По его словам, есть высокие шансы того, что новый урожай позволит нарастить экспорт продуктов питания до 20-22 млрд долл.

Комментируя продемонстрированный в мае профицит внешней торговли, Александр Охрименко подчеркнул, что он был достигнут, прежде всего, за счет переориентации на закупку газа из ЕС и отказа от закупки газа в России.

«В результате затраты на закупку импортного газа упали больше, чем на 60% в мае 2013 г. по сравнению с маем 2012 года. Как результат, впервые за всю историю торговли между Украиной и Россией получился профицит внешней торговли», – сказал он.