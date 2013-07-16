Милиция рассказала, как брали подозреваемого в убийстве инкассаторов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Виктор Бабенко.

По его словам, задержанный - гражданин Украины 1965 года рождения, уроженец Кривого Рога, который с 1 апреля работал в инкассаторской службе Ощадбанка.

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Как сказал Бабенко, по прибытии оперативной службы на место преступления в закрытом автомобиле были обнаружены тела старшего инкассатора и водителя инкассаторского автомобиля, а еще одного инкассатора в автомобиле не было.

По его словам, благодаря оперативным действиям милиция установила, что подозреваемый через Зеленодольск, очевидно, следовал в Бердянск, где проживают его родня, в том числе дочка.

“На следующий день (сегодня, 16 июля – УНИАН) подозреваемый был замечен на рынке Зеленодольска, но было принято решение его не задерживать в людном месте, поскольку он мог быть вооружен. Оперативная группа следила за подозреваемым и задержала в одном из дворов города. При нем была сумка с деньгами и его табельное оружие - пистолет Макарова, из которого было совершено убийство”, - сообщил Бабенко, добавив, что никто при задержании не пострадал.

По его словам, подозреваемому “должны выдвинуть обвинение по ст. 115 ч. 2 (преднамеренное убийство двух или более лиц), которое предусматривает наказание - пожизненное заключение. Также подозреваемому должны избрать меру пресечения в виде ареста”, - отметил начальник ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Он подчеркнул, что, по информации оперативных служб, у подозреваемого не было соучастников и он действовал самостоятельно.

По словам Бабенко, раньше он не имел судимостей, работал охранником в ряде банков, в Укрпочте, а с 1 апреля - в инкассаторской службе Ощадбанка. "В составе этого наряда он работал около трех недель”, - сказал он.

По словам Бабенко, со стороны инкассаторов был допущен ряд нарушений. “В частности, старший инспектор сел не спереди в автомобиле, а сзади. Инкассаторы поснимали бронежилеты, а водитель остановил инкассаторскую машину на трассе, чего нельзя делать ни в коем случае”, - сообщил Бабенко.

Как сообщал УНИАН, 15 июля около 13.00 на автотрассе Кировоград - Запорожье в Днепропетровской области был обнаружен инкассаторский автомобиль «с расстрелянными инкассатором и водителем. Второй вооруженный инкассатор скрылся.

Из инкассаторского автомобиля исчезли почти 500 тыс. грн, которые должны были быть доставлены из отделения Ощадбанка в Кривом Роге в райцентр Апостолово.