Завтра в Украине - до 30°

Завтра днем на севере Левобережья и в Крыму ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура завтра ночью в Украине 12-17°, на побережье морей местами 18-22°; днем 22-27°, в южной и восточной частях - до 30°.

В Киеве и области в среду - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°, в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном море 20-25°, в Азовском море 25-28°, в Днепре возле Киева 23°.