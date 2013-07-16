ЕБРР намерен наращивать портфель кредитов в гривне

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

«Есть секторы, которые по своей природе заинтересованы в гривневом кредитовании. Речь идет о целом пласте предприятий, получающих выручку в национальной валюте. Муниципальные компании, средний бизнес и малый бизнес, ориентированные на внутренний рынок и не имеющие возможности хеджировать валютные риски, - наша целевая аудитория. Пока мы не говорим о конкретных компаниях, только о тенденции. Это новый аспект работы. Мы потихоньку будем наращивать портфель гривневых проектов», - сказал Аджунер.

При этом он обратил внимание, что возможность кредитовать в гривне и выпускать ценные бумаги, деноминированные в гривне, - это позитивный шаг.

«Это очень здорово для развития рынка капитала в Украине. Нам такое решение позволит работать сразу в двух направлениях – предоставлять гривневый ресурс напрямую через банк, в том числе среднему и малому бизнесу, не работающему на внешних рынках, а также финансировать инфраструктурные проекты муниципалитетов, которые по определению работают только с гривней», - подчеркнул глава представительства ЕБРР.

При этом он не назвал возможных объемов финансирования и потенциальных параметров выпуска облигаций. «Нигде в мире нет такого, чтобы некий госорган принудительно определял доходность тех или иных рыночных инструментов. Доходность наших облигаций не может определяться кем-либо, только рынком. Глобальный рынок говорит, какой будет доходность. Если говорить о возможных объемах выпуска гривневых бумаг, то пока это небольшие объемы. Мы присматриваемся к рынку» - сказал Аджунер.

При этом он не исключил, что Нацбанк и Минфин могут стать покупателями гривневых бумаг ЕБРР.

«Не исключено, что наши бумаги окажутся в портфеле Минфина, тем более, что мы заинтересованы в расширении поля инвестирования – чем оно больше, тем лучше. Но это вряд ли означает, что Минфин или Нацбанк станут покупателями».

Как сообщал УНИАН, в конце июня Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о намерении предоставить Украине 25-30% от общего объема финансирования в гривне уже в текущем году.

4 июля Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" об эмиссии облигаций международных финансовых организаций».