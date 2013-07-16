В Донецке впервые приняли самолет с багажными контейнерами

Как сообщила УНИАН пресс-служба, в аэропорту был принят самолет авиакомпании Lufthansa Airbus А-320 с багажными контейнерами на борту.

В сообщении отметили, что контейнерные перевозки значительно упрощают работу обслуживающего персонала на перроне, поскольку использование контейнеров способствует более эффективному распределению коммерческой загрузки и ускорению разгрузочно-погрузочных работ, что в свою очередь позволяет сократить время наземного обслуживания самолетов.

По словам операционного директора Международного аэропорта Донецк Андрея Ярмака, операция по погрузке и разгрузке багажных контейнеров прошла успешно. «В аэропорту имени Прокофьева это первое пассажирское воздушное судно, оборудованное контейнерами с багажом. В Европе практика обслуживания подобных рейсов широко распространена, однако в Украине до недавнего времени это делал лишь один столичный аэропорт», - сказал директор. При этом он добавил: «Я уверен, что это важный шаг нашего предприятия на пути к соответствию высшим международным стандартам сервиса. Персонал аэропорта справился с задачей на отлично. Более того, представители авиакомпании Lufthansa также высоко оценили работу наших сотрудников».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени С. Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.