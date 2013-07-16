Сотрудник Госохраны выстрелил в потолок в Макдональдсе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента Госслужбы охраны при МВД Украины, около 5 утра на пульт централизованного наблюдения ГСО в Черкассах поступил тревожный сигнал из кафе «Макдональдс».

На месте происшествия выяснилось, что помощь правоохранителей понадобилась персоналу заведения, чтобы прекратить драку, возникшую между несколькими посетителями. «Один из правонарушителей вел себя особенно агрессивно и на просьбы милиционеров охраны прекратить нарушать общественный порядок не реагировал. Вместо этого мужчина начал оскорблять милиционеров, бросался к ним в драку, пытаясь нанести им телесные повреждения», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оценив ситуацию, один из работников ГСО предупредил правонарушителя, что будет вынужден применить огнестрельное оружие.

«Однако тот не угомонился. Тогда, руководствуясь законом Украины «О милиции», милиционер сделал предупредительный выстрел вверх», - отметили в ГСО, прибавив, что только после этого хулиган был задержан.

Никто из посетителей кафе и персонала не пострадал, говорится в сообщении.

После задержания злоумышленник был доставлен в райотдел милиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и вынесения соответствующего процессуального решения, проинформировали в пресс-службе.