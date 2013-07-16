В Харькове открылся итальянский визовый центр

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Фабрицио Романо отметил, что с открытием визового центра сократятся сроки обработки документов для желающих путешествовать. Заявители получат возможность обменять в центре валюту, провести операцию с платежными карточками и купить тревел-чеки, необходимые при подаче документов для получения визы, что, в свою очередь, существенно упростит украинским гражданам подачу документов.

Посол Италии отметил, что итальянское посольство рассчитывает на то, что туристический поток из Украины в Италию в ближайшее время увеличится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в церемонии открытия Регионального филиала визового центра Италии в Украине, которая состоялась 15 июля, приняла участие первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Ирина Бережная.

Центр расположен в Харькове на улице Пушкинской, 68.