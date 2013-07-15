Украина может запретить транзит зерна из России

Решение о запрете транзита зерна из Российской Федерации из-за выявления в некоторых регионах этой страны вспышек ящура и африканской чумы свиней будет принято в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

«Сегодня-завтра мы ожидаем подтверждения «Россельхознадзора» и будем принимать соответствующие решения», - сказал Бисюк.

По теме: У Азарова аграриев предупреждают о хитрых трейдерах

Он отметил, что в случае, если «Россельхознадзор» подтвердит, что он контролирует распространение указанных болезней на территории страны, Украина запрещать транзит не станет. По словам Бисюка, Россия пока не начала активный транзит зерна через порты Украины, украинские порты совершили перевалку только 8,3 тыс. тонн российского зерна нового урожая.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) сообщило, что Украина рассматривает возможность запрета на ввоз и погрузку в своих портах зерна из России из-за выявления на территории этой страны (в Карачаево-Черкесской Республике и граничащих с ней районах Краснодарского края) случаев заболевания животных ящуром.

11 июля заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр Сень заявил, что Украина пока не ввела официального ограничения транзита зерна из Российской Федерации по территории страны в связи со вспышкой ящура.

Ящур может переноситься с зерновыми культурами.