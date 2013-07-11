У Азарова аграриев предупреждают о хитрых трейдерах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Сень.

«В первой декаде августа будем говорить о завершении массовой жатвы», - сказал он.

При этом замминистра посоветовал аграриям не спешить с продажей зерна, так как цены на него еще окончательно не установились. На сегодняшний день, по данным Сеня, пшеница 3-го класса в порту стоит 1430-1670 грн/т, фуражная пшеница – 1400-1600 грн/т, ячмень – 1420-1600 грн/т.

Он также отметил, что рост цены на зерно ожидается в декабре 2013 г. - январе 2014 г., поэтому сельхозпроизводителям не стоит верить недобросовестным трейдерам, которые утверждают, что цены на зерно продолжат падать и продавать его нужно как можно быстрее.

Сень призвал аграриев не продавать зерно из-под комбайна по заниженным ценам.

Как сообщал УНИАН, в связи с ожиданиями большого урожая, как в мире, так и в Украине, с начала поступления зерна нового урожая в стране наблюдается тенденция к снижению цен на зерновые.

При этом Минагропрод прогнозирует рекордный для Украины экспорт зерновых и зернобобовых в 2013/2014 МГ на уровне 26 млн тонн. В ведомстве также ожидают, что урожай пшеницы в 2013 году составит 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Украинские аграрии к 10 июля собрали почти 13,3 млн тонн зерна, обмолотив около 5 млн га, или 46% от прогноза. Средняя урожайность по стране к указанной дате составляла 27,1 ц/га против 20 ц/га годом ранее.