Украина уже экспортировала 300 тысяч тонн зерна нового урожая

Так, по состоянию на 12 июля Украина уже продала за границу 300 тыс. тонн зерна нового урожая, сообщил сегодня в ходе рабочей поездки в Харьковскую область министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Государство помогает разгрузить внутренний рынок зерна с помощью Аграрного фонда и ГПЗКУ. Однако одним из главных методов стабилизации цены на внутреннем рынке остается экспортная политика. Так, чтобы разгрузить излишки зерна до начала 2013-2014 маркетингового года, государство стимулировало его экспорт. Продажа зерновых за границу была увеличена, как минимум, на 1 млн тонн», - подчеркнул Присяжнюк.

Он отметил, что перед началом жатвы правительство сделало максимум для того, чтобы открыть отечественному зерну путь на мировые рынки. «За 12 дней нового маркетингового года Украина уже поставила за рубеж почти 300 тыс. тонн зерна нового урожая. В целом, в этом году экспорт зерна должен стать крупнейшим за всю историю независимости. Прогнозируется, что Украина экспортирует около24-26 млн тонн зерна нового урожая», - добавил министр.