Госстат: Объем продаж сельхозпродукции сократился на 11%

Согласно сообщению, реализация продукции растениеводства за отчетный период сократилась на 23%. Продажи зерновых культур составили 7,2 млн тонн, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, объем реализации пшеницы за первые полгода сократился на 48,3%, ячменя – на 2,8%, кукурузы – на 14,6%, а ржи, наоборот, - вырос на 27,4%. Кроме того, на 29,5% сократились продажи семян подсолнечника и на 39,2% упали продажи рапса. Реализация сои в январе-июне т.г. сократилась на 10,4% .

По теме: Дефицит внешней торговли Украины сократился в 2,4 раза

Что касается продукции животноводства, то за 6 мес. 2013 года объем ее реализации вырос на 7%. Продажи скота и птицы (в живом весе) выросли на 9,5%, молока – на 0,8%, а яиц – на 4,2%.

В Госстате также отметили, что средние цены продажи аграрной продукции в январе-июне т.г. по сравнению с ценами за соответствующий период 2012 года выросли на 4,5%, в том числе продукции растениеводства – на 17,5%. Стоимость животноводческой продукции снизилась на 3%.

Как сообщал УНИАН, в 1-м квартале 2013 года общий объем реализованной аграрными предприятиями сельскохозяйственной продукции сократился на 9% по сравнению с январем-мартом 2012 года. В частности, продажи продукции растениеводства уменьшились на 18%, а животноводческой продукции – выросли на 7%.