Кабмин решил продать НИИ радиотехнических измерений

Об этом говорится в распоряжении КМУ от 11 июля 2013 г. № 502-р, обнародованном на правительственном сайте.

«Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно внесения изменений в план размещения акций Научно-исследовательского института радиотехнических измерений в части продажи пакета акций в размере 50% плюс 1 акция на конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона», - говорится в тексте распоряжения.

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Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «АО Научно-исследовательский институт радиотехнических измерений» (г. Харьков) - специализируется на разработке, проектировании и производстве радиоэлектронной техники: наземных и бортовых систем и приборов для космических комплексов, систем высокоточных траекторных измерений для отрабатывания ракетно-космической техники, сложной медицинской техники, контрольно-измерительных приборов и систем управления для топливно-энергетического комплекса.