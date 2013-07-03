СМИ: Кабмин готовит «Укрэнерго» к корпоратизации

Минэнерго подготовило законопроект "Об особенностях корпоратизации госпредприятия "Укрэнерго"", предусматривающий преобразование госпредприятия в публичное акционерное общество.

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Президент Виктор Янукович еще в марте поручил до апреля подготовить законопроект о корпоратизации "Укрэнерго", однако документ был подготовлен только в июне. Источник Коммерсант-Украина в Минэнерго пояснил, что он будет внесен в Верховную раду до конца июля.

Сейчас законопроект рассматривается отраслевыми ведомствами — Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики, Минфином, Минюстом и Министерством экономического развития и торговли.

В пресс-службе Минэнерго документ не комментируют. Между тем в пояснительной записке к нему говорится, что корпоратизация "Укрэнерго" позволит привлечь кредиты для модернизации высоковольтных электрических сетей на общую сумму 47,5 млрд грн. В том числе в 2013-2020 году 31,2 млрд грн. При этом в министерстве отмечают, что необходимость корпоратизации "Укрэнерго" объясняется требованием международных финансовых структур.

НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением объединенной энергосистемой и эксплуатацией всех магистральных линий электропередачи Украины. Доход компании в прошлом году увеличился на 16,8%, до 3,1 млрд грн.

Корпоратизация может оказаться также первым шагом к приватизации "Укрэнерго", считает старший аналитик ИК Dragon Capital Денис Саква. Несмотря на то что в законопроекте есть норма, запрещающая приватизацию компании, одна из его статей предусматривает исключение "Укрэнерго" из списка предприятий, не подлежащих приватизации.

"Обычно последняя формулировка используется, как раз когда есть планы в будущем приватизировать актив. Других причин для корпоратизации я не вижу — большинство банков выдают кредиты и госпредприятиям",— полагает он. С ним согласен и руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий, который отмечает, что приватизация "Укрэнерго" может быть проведена на заключительном этапе реформы рынка электроэнергии.