Госказначейство: доходы госбюджета снизились

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, по оперативным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета за январь-июнь 2013 года составили 142,4 млрд грн, что на 1,2 млрд грн, или на 0,9%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время, доходы специального фонда госбюджета за январь-июнь текущего года составили 20,2 млрд грн, что на 1,4 млрд грн, или на 6,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-июнь текущего года, по сравнению с январем-июнем 2012 года года, объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 4,5 млрд грн, или на 19,4%, - до 27,5 млрд грн. В том числе автоматическое возмещение НДС составило 11,6 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, дефицит госбюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с январем-маем 2012 года, вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефицит сводного бюджета за указанный период составил 21,712 млрд грн, что 4,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.