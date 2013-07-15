На этой неделе дожди пройдут на западе и севере Украины
11:52, 15 июля 2013Общество
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На текущей неделе осадки ожидаются в западных и северных областях Украины, тогда как в южном, восточном и центральном регионах дожди маловероятны.
Дожди пройдут на западе и севере страны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
«В западных и северных областях Украины практически каждый день будут проходить небольшие и умеренные дожди в сопровождении гроз. Наименьшее количество осадков ожидается в южных, большинстве центральных и восточных областях», - сказал Кульбида.
По его словам, на этой неделе температура воздуха начнет расти и достигнет плюс 27-32 градусов, а на юге и востоке столбики термометров поднимутся до плюс 34 градусов.
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