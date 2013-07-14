Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди

Ветер западный, северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

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Температура в западных, северных и большинства центральных областей ночью 11-16°, днем 20-25° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 11-16°); на остальной территории ночью 14-19°, на побережье Крыма до 23°, днем 23-28°, в восточных областях и в Крыму до 32°.

В Киеве и области в понедельник ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 20-25°, в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°.

Сегодня температура воды в Черном море 24-25°, в Азовском море 26-28°, в Днепре возле Киева 24°.