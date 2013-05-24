В крымском Судаке затонул катер, есть погибшие

23 мая в г. Судак затонул катер «Прогресс» в бухте Гравийной в районе мыса Меганом.

Спасатели установили, что всего в катере находилось 5 мужчин. В результате отказа двигателя, он резко начал набирать воду и затонул. В результате происшествия 4 мужчинам удалось спастись и самостоятельно добраться до берега. В медицинской помощи они не нуждались, сообщает пресс-служба ГСЧС Крыма.

Еще один пассажир катера, мужчина 1956 года рождения погиб. Отделением горной поисково-спасательной части труп был извлечен из воды и доставлен к ближайшему берегу.

В настоящее время проводятся мероприятия по транспортировке тела погибшего, которые осложнены прибрежной труднодоступной скальной местностью и волнением моря в 4 балла. Глубина моря в месте происшествия составляет 40 метров, расстояние до берега 2 км. Транспортной прокуратурой решается вопрос о транспортировке судна на берег.