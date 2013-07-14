В Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют мощный ливень с грозами, а местами возможен град. Днем в западных, центральных и южных областях шквалы 15-20 м/с и град, сообщает Сегодня.

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание. Температура воздуха не будет превышать +25. Жара сохранится только на юге и востоке.