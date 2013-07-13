Счета зоопарка арестовали за долги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Киеве сообщил директор Киевского зоопарка Евгений Кирилюк.

По его словам, у Киевского зоопарка существует долг перед подрядчиком за строительство вольера для слона в размере 3,6 млн грн.

“КГГА выделила эти деньги, которые перечислили в казначейство, но по неизвестным причинам казначейство не перечисляет деньги подрядчику”, - сказал Кирилюк.

Директор зоопарка отметил, что вопрос возвращения долга решался через суд.

“Было исполнительное производство, на основе которого в случае непогашения долга арестовываются счета зоопарка. В результате того, что долг не выплачен, исполнительное производство вступило в силу, и наши счета арестованы. Из-за этого мы не можем провести ни одной операции”, - сказал Кирилюк.

Следовательно, по его словам, работники зоопарка уже несколько дней не получают зарплату. Что касается поставок продуктов для животных, то, как отметил директор зоопарка, на сегодняшний день они поставляются в долг.

“Животные питаются вовремя. Поставщики понимают ситуацию, потому в случае необходимости будут поставлять продукты в долг и в дальнейшем”, - сказал он.

Кирилюк также сообщил, что этот долг перед строителями возник еще в 2009 году в сумме 4,2 млн грн, однако часть долга удалось погасить в апреле этого года.