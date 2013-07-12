В Украине появился еще один банк

Национальный банк Украины зарегистрировал «Банк Авангард», сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк 5 июля выдал финансовому учреждению банковскую лицензию №267. Банк зарегистрирован в г. Киев по адресу: ул. Прорезная, 8.

Информация о собственниках банка и размере уставного капитала на сайте НБУ не приводится.

Как сообщается, учреждения, получившие банковскую лицензию, могут предоставлять услуги по привлечению вкладов юридических и физических лиц, открытию и ведению текущих и корреспондентских счетов для клиентов, а также по размещению привлеченных средств от своего имени, на собственных условиях и собственный риск. Указанные операции в иностранной валюте проводятся на основании соответствующей генеральной лицензии НБУ.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.