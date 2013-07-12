Просроченная задолженность по кредитам банков превысила 77 миллиардов

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-мае 2013 года вырос на 7,25%, или 5,258 млрд грн, - до 76,778 млрд грн (в мае – на 1,93%), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в январе-мае текущего года выросла на 0,56 п.п. - до 9,46% (в мае – на 0,16 п.п.).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-апреле 2013 года вырос на 5,2%, или на 3,787 млрд грн, - до 76,307 млрд грн (в апреле – снизился на 0,01%).

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.