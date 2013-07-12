На Херсонщине упал вертолет (фото)

Сегодня в Херсонской области на территории Кардашинского лесничества упал вертолет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области, в 14:05 11 июля в оперативно-координационный центр УГСЧС от дежурного областного управления обллесхоза поступило сообщение о том, что около 13:15 вблизи с. Большая Кардашинка в 6-м квартале Кардашинского лесничества в 200 метрах от леса при выполнении посадки в результате сильного бокового ветра завалился на правый бок и загорелся вертолет МИ-2, арендованный Херсонским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства.

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В результате падения и пожара вертолет разрушен, экипаж вертолета в количестве 3 человек своевременно эвакуировался, погибших нет.

Пожар ликвидирован в 13:35 сотрудниками лесхоза.