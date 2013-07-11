Генпрокуратура разжилась недвижимостью в центре Киева
19:25, 11 июля 2013Общество
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Кабинет министров Украины передал Генеральной прокуратуре ряд зданий в Киеве.
ГПУ передали тысячи квадратных метров
Соответствующие распоряжения Кабмина от 3 июля обнародованы сегодня на Правительственном портале.
Так, правительство передало Генпрокуратуре здание и сооружения по ул. Мельникова, 24 из управления государственного концерна “Укроборонпром” с закреплением их на праве оперативного управления за ГПУ.
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Кроме того, часть здания (корпус № 24) по ул. Московской, 8 общей площадью 2714,2 кв. м передана из сферы управления Государственной службы экспортного контроля с закреплением ее на праве оперативного управления за ГПУ.
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