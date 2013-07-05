Экспорт зерна нового урожая станет крупнейшим в истории Украины - министр

Такие объемы могут стать крупнейшими за годы независимости. Об этом сегодня в Верховной Раде в ходе «Часа вопросов Правительству» сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Экспорт зерновых культур в 2013/14 маркетинговом году может составить от 24 до 26 миллионов тонн. Определяющими факторами здесь будут состояние посевов и перезимовка озимой пшеницы под урожай 2014 года», − сообщил Николай Присяжнюк.

Министр также добавил, что объемы экспорта зерновых в текущем году, даже по пессимистическому прогнозу, будут наибольшими за всю историю независимости.

Кроме того, глава ведомства отмечал, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и компании-экспортеры зерна уже заключили Меморандум об экспорте зерна на 2013/2014 маркетинговый год.

«Вопрос обеспечения продовольственной безопасности и стабильной ситуации на внутреннем рынке зерна остается номером один. Поэтому Минагрополитики продолжает сотрудничать с экспортерами зерна по осуществлению внешних поставок зерна через соответствующий Меморандум», − подчеркнул министр.