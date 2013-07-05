Табачник: Дополнительная сессия ВНО пройдет с 4 по 11 июля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады министр образования и науки Дмитрий Табачник.

Говоря об итогах ВНО нынешнего года, министр отметил, что для участия в нем зарегистрировалось 322 тыс. 548 чел., из них около 25% - выпускники прошлых лет.

По словам Табачника, рейтинг предметов в этом году по сравнению с 2012 годом несколько изменился: “Впервые за все годы проведения ВНО на второе место среди выбранных предметов, наиболее популярных среди абитуриентов, вышла математика”.

По теме: Ликарчук прогнозирует, что число желающих сдавать ВНО по русскому будет расти

Табачник напомнил, что в прошлом году на втором месте была история Украины.

Министр сообщил, что в этом году свыше 97% зарегистрированных абитуриентов прошли тестирование по украинскому языку и литературе, 61,5% - по математике, а на третьем месте (около 60,6%) - история.

Он подчеркнул, что повысился интерес абитуриентов к таким предметам, как физика, химия, в то же время этого уменьшился интерес к географии, всемирной истории и биологии.

Также Табачник отметил, что “в целом ВНО в 2013-м прошло абсолютно организовано”.