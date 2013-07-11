Украине грозит эпидемия миграции: более 50% молодежи хочет выехать (видео)

Ежегодно количество желающих выехать за границу, в частности в Западной Украине, увеличивается более чем на 10%. Большинство из них - это молодежь и студенты. Уже сейчас в польских вузах количество украинских студентов сравнялась с поляками.

Об этом сообщает телеканал ZIK.

Прогнозы экспертов неутешительны: количество молодежи, выезжающей за границу на учебу и работу, будет только увеличиваться.

«В Украине молодые люди не видят для себя ни перспективы карьерного роста, ни возможности получать нормальную зарплату, соответствующую их квалификации», - комментирует тенденцию директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Ирина Ключковская.

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Эксперты предостерегают: ситуация угрожающая, ведь более 50% украинской молодежи планирует выехать за границу. Если так будет и дальше, то очень скоро в Украине возникнет неслыханный кризис кадров.

Никакой статистики, сколько студентов обучается за рубежом, в Украине нет, а значит, признают специалисты, и проблемы официально не существует.