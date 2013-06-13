Кабмин назначил нового руководителя Энергоатома

Об этом сказано в обнародованном на правительственном портале распоряжении Кабмина от 12 июня.

Также Кабмин другим своим распоряжением от 12.06.2013 г. освободил Виссариона Кима от исполнения обязанностей президента ГП НАЭК «Энергоатом».

«Освободить Кима Виссариона Владимировича от исполнения обязанностей президента Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Ким был временно отстранен от занимаемой должности. Министерство внутренних дел заявляло, что руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким подозревается в превышении служебных полномочий в 2008 году.

По мнению экспертов отрасли, исполняющий обязанности главы «Энергоатома» Ким стал заложником борьбы различных групп влияния.

Исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК «Энергоатом» Геннадий Барабаш считает, что уголовное дело в отношении Кима является попыткой давления на него за принципиальную позицию по отстаиванию интересов «Энергоатома».

Ким был назначен исполняющим обязанности главы НАЭК «Энергоатом» 20 августа 2012 года.

С 2007 года Ким занимал должность генерального директора Южно-Украинской АЭС. С конца 2004 года по декабрь 2006 года он работал на должности вице-президента и исполнительного директора этой госкомпании.

Справка УНИАН. Никита Константинов (род. в 1966 г.) окончил в 1989 г. Обнинский институт атомной энергетики (г. Обнинск, Россия) по специальности "Атомные электростанции и установки". В 1997 году получил второе высшее образование в Лондонском университете по специальности "Экономика".

С 2006 по 2008 г. он был первым вице-президентом по экономической политике и корпоративному развитию НАЭК "Энергоатом", а в 2008-2010 гг. был директором по перспективному развитию и инвестициям ОАО "Киевэнерго".

С марта 2010 г. по март 2013 г. занимал должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины (курировал атомную энергетику).