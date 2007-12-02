В Луганске за долги отключают насосные станции, обеспечивающие город водой

Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) начало отключение от электроэнергии объектов коммунального предприятия «Компания «Лугансквода».

Как передает корреспондент УНИАН, отключения связаны с долгами за потребленную электроэнергию. Общая сумма долга составляет 94,5 млн. грн., в том числе населения - 37,5 млн. грн., угольных предприятий - 12,3 млн. грн., предприятий теплокоммунэнерго - 33,6 млн. грн.

Именно эти долги не дают возможности компании «Лугансквода» рассчитаться своевременно за потребленную электроэнергию.

Поэтому сейчас лишены электроэнергии ряд насосных станций компании, из-за чего, в частности, центр Луганска уже с 29 ноября остается без воды.

Кроме Луганска, в списке должников такие города, как Красный Луч, Свердловск, Стаханов, Брянка, Антрацит, Первомайск, Кировск и другие.