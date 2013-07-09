Экс-милиционер приговорен к 8 годам за пытки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, приговором Беляевского районного суда сотрудник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в области приговорен к 8 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением, применение пыток к задержанному и нанесение ему тяжких телесных повреждений.

Помимо того, страж правопорядка лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, а его имущество подлежит конфискации.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшим 74 тысячи гривен в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб.