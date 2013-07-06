“Укрзализныця” запустила онлайн-сообщения об опоздании поездов

“Благодаря информационной системе пассажиры могут узнать об опоздании поездов по самым большим железнодорожным станциям и областным центрам, но уже в ближайшее время перечень станций будет увеличен”, - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Работы над усовершенствованием веб-портала “Укрзализныци” проводятся в рамках выполнения пункта № 173.1 Национального плана действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».