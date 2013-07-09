Вилкул выступает за «открытое небо»

"Как раз через три дня после того, как меня назначили вице-премьером, в конце 2012 года произошло банкротство крупнейшего частного украинского перевозчика «Аэросвит». Мы тогда практически в круглосуточном режиме в течение трех суток смогли подключить все ресурсы государства, чтобы вывезти людей со всего мира и начали программу развития аэропортов",- отметил вице-премьер.

"Отрасль восстанавливается! За первое полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года рост пассажиропотока чрез аэропорты Украины составил +3,5%. Наши региональные аэропорты показали следующие результаты: Донецкий аэропорт +3%, Киев (Жуляны) +168%, Львов +33%, Одесса +19%, Симферополь +15%, Харьков +15%. Это повышение произошло, даже несмотря на то, что в этом году в отличие от прошлого уже нет «Евро-2012». Тем не менее, есть рост пассажиропотока. За полгода увеличилось количество рейсов других компаний, зашло три новых лоу-коста – Vueling, AirOne и Meridiana Fly. И в дальнейшем мы планируем эффективно содействовать приходу на рынок максимального количества компаний. Нашей целью является «Открытое небо», когда любые ограничения будут сняты", - заявил Александр Вилкул.