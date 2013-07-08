В Донецкой области взрыв газа разрушил квартиру (фото)
17:10, 08 июля 2013Общество
1537 0
Утром 8 июля в городе Дружковка Донецкой области в 4-этажном жилом доме произошло возгорание газовоздушной смеси без последующего горения.
Взрыв газа / Фото с сайта ГСЧС
Взрыв произошел в в 07:43, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В результате происшествия были повреждены межквартирная стена и балконный блок. Также взрывной волной выбило стекла в оконных блоках подъезда.
По теме: В Мариуполе взорвалась заправка, пострадали люди (фото, видео)
Взрыв газа / Фото с сайта ГСЧС
По данным ГСЧС, от вспышки пострадал квартиросъемщик, который с диагнозом «ожоги лица и шеи III степени» был госпитализирован в Краматорский ожоговый центр. Сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
По предварительной версии, причина возгорания - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter