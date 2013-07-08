В Донецкой области взрыв газа разрушил квартиру (фото)

17:10, 08 июля 2013
Общество
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Утром 8 июля в городе Дружковка Донецкой области в 4-этажном жилом доме произошло возгорание газовоздушной смеси без последующего горения.

Взрыв газа

Взрыв произошел в в 07:43, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате происшествия были повреждены межквартирная стена и балконный блок. Также взрывной волной выбило стекла в оконных блоках подъезда.

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Взрыв газа

По данным ГСЧС, от вспышки пострадал квартиросъемщик, который с диагнозом «ожоги лица и шеи III степени» был госпитализирован в Краматорский ожоговый центр. Сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По предварительной версии, причина возгорания - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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