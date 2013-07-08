Во Львове задержали «гастролеров», которые обворовывали платежные терминалы

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области, на прошлой неделе работники управления по борьбе с организованной преступностью Львовской области задержали преступную группу «гастролеров» в составе 4 человек во время попытки похищения денег из электронного платежного терминала.

По теме: Двух мужчин посадили на 7 лет за разбойное нападение на пенсионера

“Уже установлено восемь фактов краж, совершенных на территории Львова. Кроме того, правоохранительные органы проверяют причастность указанной группы к совершению других подобных преступлений, а также устанавливают сумму причиненного ущерба. В составе преступной группировки - двое мужчин и две женщины. Трое злоумышленников с криминальным прошлым. Преступники действовали по четко определенному плану, каждый из них имел свои обязанности. Участников данной группы подозревают в причастности к совершению преступлений не только на территории Львовской области, но и в других городах Украины”, - отметили в ОСО.

По данному факту Галицким райотделом милиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УКУ (кража). Проводится досудебное расследование.