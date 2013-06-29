Двух мужчин посадили на 7 лет за разбойное нападение на пенсионера

Миргородский горрайонный суд Полтавской области приговорил к семи годам лишения свободы ранее судимых двух местных жителей 32-х и 30-ти лет, которые совершили разбойное нападение на пенсионера.

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Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Полтавского областного управления милиции.

На судебном заседании было установлено, что 27 апреля прошлого года в жилой дом 62-летнего пенсионера ворвались двое выпивших мужчин, избили его, и угрожая ножом, потребовали деньги. Когда потерпевший от полученных ударов потерял сознание, один из нападавших нашел кошелек, в котором было 400 грн. Мужчины также обыскали весь дом и, не найдя ничего ценного, забрали старый мобильный телефон.

Несмотря на то, что злоумышленники вины в суде не признавали, прокурорам удалось полностью доказать вину подсудимых в совершении инкриминируемых им преступных действий.

Суд выбрал для каждого из нападавших наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего им на правах частной собственности.