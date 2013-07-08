Эксперты объяснили резкое снижение резервов НБУ
Директор Международного центра Блейзера Олег Устенко констатирует, что июньское снижение объемов золотовалютных резервов Национального банка Украины сгладилось падением объемов импорта.
"Основной причиной снижения объемов резервов стало то, что в этом месяце государство выполняло выплаты по своим внешним долгам. Благодаря этому практически половина внешних долгов была покрыта. Это говорит о том, что само государство нуждалось в валюте для выполнения выплат внешних обязательств", - отмечает эксперт.
Дополнительными причинами этой ситуации, по его мнению, стала переоценка стоимости в долларовом эквиваленте тех евро, которые находятся в резервах НБУ (курс евро к доллару снизился с отметки 1,32 до отметки 1,2), а также временное падение стоимости золота.
В то же время, Устенко считает, что июньское падение объемов золотовалютных резервов Национального банка Украины сгладилось снижением объемов импорта.
"Успокаивает снижение импорта. Это говорит о том, что падение ЗВР на этом фоне не настолько опасно, так как мы сравниваем его именно с показателями импорта. Если оценивать объемы резервов в месяцах импорта, то они остаются на уровне прошлого месяца", - добавил он.
При этом директор Международного центра Блейзера спрогнозировал объем ЗВР на конец года на уровне 25 млрд долл., "так как надеемся на возобновление сотрудничества страны с МВФ".
Напомним, что ранее НБУ сообщил, что по состоянию на 1 июля 2013 г. объем золотовалютных резервов составил 23 млрд 144 млн долл. в эквиваленте.
На изменение размера резервов существенно повлияли выплаты по облигациям государственного займа в сумме 1 млрд 139 млн долл.