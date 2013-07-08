Эксперты объяснили резкое снижение резервов НБУ

"Основной причиной снижения объемов резервов стало то, что в этом месяце государство выполняло выплаты по своим внешним долгам. Благодаря этому практически половина внешних долгов была покрыта. Это говорит о том, что само государство нуждалось в валюте для выполнения выплат внешних обязательств", - отмечает эксперт.

Дополнительными причинами этой ситуации, по его мнению, стала переоценка стоимости в долларовом эквиваленте тех евро, которые находятся в резервах НБУ (курс евро к доллару снизился с отметки 1,32 до отметки 1,2), а также временное падение стоимости золота.

В то же время, Устенко считает, что июньское падение объемов золотовалютных резервов Национального банка Украины сгладилось снижением объемов импорта.

"Успокаивает снижение импорта. Это говорит о том, что падение ЗВР на этом фоне не настолько опасно, так как мы сравниваем его именно с показателями импорта. Если оценивать объемы резервов в месяцах импорта, то они остаются на уровне прошлого месяца", - добавил он.

При этом директор Международного центра Блейзера спрогнозировал объем ЗВР на конец года на уровне 25 млрд долл., "так как надеемся на возобновление сотрудничества страны с МВФ".

Напомним, что ранее НБУ сообщил, что по состоянию на 1 июля 2013 г. объем золотовалютных резервов составил 23 млрд 144 млн долл. в эквиваленте.

На изменение размера резервов существенно повлияли выплаты по облигациям государственного займа в сумме 1 млрд 139 млн долл.