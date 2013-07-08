Министр: Орошение увеличит производство зерна на юге в 3-4 раза

Так, орошение 2,5 млн га позволит увеличить валовое производство зерна на юге в 3-4 раза. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в ходе рабочей поездки в Крым.

"Выращивать зерновые и овощи в южных областях и Крыму без орошения очень сложно. Без полива в этих регионах не обойтись. Поэтому в программе активизации развития экономики предусмотрено, что площади орошаемых земель будут увеличены. В частности,восстановление полива в Крыму и Херсонской области позволит нарастить производство валовой продукции почти до 27 млрд долл. в год", - подчеркнул министр.

Николай Присяжнюк отметил - для того, чтобы сети орошения заработали по всей Украине,необходимо разработать инвестиционные проекты, благодаря которым будут восстановлены и модернизированы системы орошения.

"Благодаря этим проектам будут восстановлены системы орошения на площади 2,5 млн га, что позволит увеличить валовое производство зерна на юге в 3-4 раза", - отметил министр.

Кроме того, в ходе рабочего совещания с руководством региона Николай Присяжнюк поручил сформировать штаб, который будет заниматься восстановлением и развитием систем орошения в АР Крым.