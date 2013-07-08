Страны СНГ остаются одними из главных торговых партнеров Украины - министр

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

««Ялтинские деловые встречи» - очень важное мероприятие, это площадка для укрепления сотрудничества между странами СНГ. Хочу отметить, что Ялта и Крым - это не только место для отдыха, но и место, где осуществляется плодотворная работа, обмен опытом и знаниями, работа по выработке новых идей», - сказал Прасолов.

Он напомнил, что страны СНГ на сегодня остаются одними из главных торговых партнеров Украины. Их доля в общем объеме украинского товарооборота по итогам 2012 г. составила 39%.

Министр сообщил, что в рамках форума состоялась презентация ряда крупных инвестиционных проектов, поскольку «Ялтинские деловые встречи» - хороший шанс для Украины еще раз представить свой огромный инвестиционный потенциал.

«Мы, что называется, ездим по миру, и рассказываем об инвестиционном климате, который есть в Украине и те меры, которые осуществляются в Украине. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций», - подчеркнул глава МЭРТ.

Он также провел в рамках форума переговоры со своим российским коллегой Алексеем Улюкаевым. Стороны отметили, что сегодня украинско-российские взаимоотношения в части экономического сотрудничества можно охарактеризовать как стабильные и добрососедские.

«У нас сотрудничество укрепляется, Россия - №1 среди наших торговых партнеров. 27% в товарообороте за четыре месяца, с января по апрель, составляет Россия», - подчеркнул Прасолов.

Также во время переговоров была сформулирована основная задача, которую сегодня необходимо решить в рамках развития двустороннего сотрудничества между Украиной и Россией: никакие барьеры не должны мешать ни российским инвесторам в Украине, ни украинским - в России. Прасолов и Улюкаев подчеркнули свою готовность способствовать этому, используя все доступные механизмы.

«Нам есть что обсудить. Вы знаете, была создана комиссия по инвестиционному сотрудничеству и защите прав инвесторов, у нас уже есть конкретные мероприятия, у нас есть, что показать российской стороне», - резюмировал глава МЭРТ Украины.