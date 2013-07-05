Золотовалютные резервы НБУ за месяц снизились на $1,4 миллиарда

По данным НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,7%, или на 1,402 млрд долл.

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Как сообщает НБУ, в июне на изменение размера резервов существенное влияние оказали выплаты по погашению облигаций государственного займа в размере 1,139 млрд долл.

Также сообщается, что общее сальдо интервенций за июнь было позитивным и составило 101 млн долл. США в эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в мае 2013 года сократились на 2,8% - до 24,541 млрд долл.

В декабре 2012 года они сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.)