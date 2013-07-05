Главное за день: обзор топ-новостей

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В Одесской области прорвало дамбу

В с. Меняйловка Саратского района подтопило огороды и 2 частных жилых дома.

Арбузов открещивается от «тушек»

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявляет, что не имеет никакого отношения к "тушкам" в Верховной Раде.

Табачник: Дополнительная сессия ВНО пройдет с 4 по 11 июля

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания знаний для тех, кто по болезни или другим объективным причинам, подтвержденным документально, не смог принять участие в ВНО, началась 4 июля и продлится до 11 июля.

Рыбак закрыл сессию

Вторая сессия Верховной Рады седьмого созыва закрыта.

Оппозиция все еще ждет от регионалов решения о внеочередной сессии

Яценюк выразил удивление, почему власть не спешит принимать законы, необходимые для евроинтеграции.

Врадиевские милиционеры на бусе врезались в машину спецподразделения Титан, 6 пострадавших (фото)

Сегодня в Николаеве во время дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть сотрудников милиции - сотрудники Врадиевского райотдела милиции и сотрудники спецподразделения милиции "Титан".

В Египте «Братья-мусульмане» призывают к массовым протестам

Лидеры египетского движения «Братья-мусульмане», оставшиеся на свободе, 5 июля призвали своих сторонников выйти на улицы и площади городов.

Бойко: Украина ждет от Европы разъяснений относительно обходных газопроводов

Украина ждет от Европейского Энергосообщества разъяснений относительно строительства обходных газопроводов, сообщил Бойко

Прокурор просит посадить российского оппозиционера Навального на 6 лет

Гособвинитель по делу о хищении имущества в КОГУП "Кировлес" требует осудить оппозиционера Алексея Навального к шести годам тюрьмы и 1 миллиону российских рублей штрафа. Навальный выступил с последним словом в пятницу в Ленинском районном суде Кирова.

Госстат: В Украине - нулевая инфляция

Инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Суд по делу ЕЭСУ хочет видеть Тимошенко - заседание перенесли

Судебное заседание по делу ЕЭСУ перенесено на 16 августа.

Золотовалютные резервы НБУ за месяц уменьшились на $ 1,4 миллиарда

Золотовалютные резервы НБУ в июне снизились на 5,7% - до 23,1 млрд долл..