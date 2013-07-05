Главное за день: обзор топ-новостей
Рыбак закрыл сессию. Госстат говорит, что инфляция в Украине - нулевая. Врадиевские милиционеры снова прогремели на всю Украину, на этот раз громким ДТП.
Более полная информационная картина дня - в нашем обзоре:
В Одесской области прорвало дамбу
В с. Меняйловка Саратского района подтопило огороды и 2 частных жилых дома.
Арбузов открещивается от «тушек»
Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявляет, что не имеет никакого отношения к "тушкам" в Верховной Раде.
Табачник: Дополнительная сессия ВНО пройдет с 4 по 11 июля
Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания знаний для тех, кто по болезни или другим объективным причинам, подтвержденным документально, не смог принять участие в ВНО, началась 4 июля и продлится до 11 июля.
Вторая сессия Верховной Рады седьмого созыва закрыта.
Оппозиция все еще ждет от регионалов решения о внеочередной сессии
Яценюк выразил удивление, почему власть не спешит принимать законы, необходимые для евроинтеграции.
Врадиевские милиционеры на бусе врезались в машину спецподразделения Титан, 6 пострадавших (фото)
Сегодня в Николаеве во время дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть сотрудников милиции - сотрудники Врадиевского райотдела милиции и сотрудники спецподразделения милиции "Титан".
В Египте «Братья-мусульмане» призывают к массовым протестам
Лидеры египетского движения «Братья-мусульмане», оставшиеся на свободе, 5 июля призвали своих сторонников выйти на улицы и площади городов.
Бойко: Украина ждет от Европы разъяснений относительно обходных газопроводов
Украина ждет от Европейского Энергосообщества разъяснений относительно строительства обходных газопроводов, сообщил Бойко
Прокурор просит посадить российского оппозиционера Навального на 6 лет
Гособвинитель по делу о хищении имущества в КОГУП "Кировлес" требует осудить оппозиционера Алексея Навального к шести годам тюрьмы и 1 миллиону российских рублей штрафа. Навальный выступил с последним словом в пятницу в Ленинском районном суде Кирова.
Госстат: В Украине - нулевая инфляция
Инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.
Суд по делу ЕЭСУ хочет видеть Тимошенко - заседание перенесли
Судебное заседание по делу ЕЭСУ перенесено на 16 августа.
Золотовалютные резервы НБУ за месяц уменьшились на $ 1,4 миллиарда
Золотовалютные резервы НБУ в июне снизились на 5,7% - до 23,1 млрд долл..