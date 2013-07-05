В Одесской области прорвало дамбу

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, в 00.30 на территории Александровского сельского совета Тарутинского района из-за ливней и прохождения большого количества воды со стороны с. Брезоая Штефан-Водского района Республики Молдова поднялся уровень воды в пруде Старый (площадь около 50 га, разделенный государственной границей: 65% - на территории Украины, 35% - на территории Молдовы) произошел перелив через дамбу, что привело к прорыву длиной около 30 м и высотой 5-7 м с вытеканием большого количества воды в русло реки Сарата.

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В 3.00 в с. Меняйловка Саратского района, которое расположено ниже по течению, река Сарата вышла из берегов, что привело к подтоплению территории 30 огородов и 2 частных жилых домов, из которых эвакуированы два человека. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7.00 вытекание воды из пруда Старый продолжается. Проводятся работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, к которым привлечено 86 человек, а также 30 ед. техники.