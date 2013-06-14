Ликарчук прогнозирует, что число желающих сдавать ВНО по русскому будет расти

Об этом заявил Директор центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

Он объяснил, почему в 2013 году для участия в тестировании ВНО по русскому языку зарегистрировалось всего 2% выпускников. "Высшие учебные заведения не поставили этот предмет среди конкурсных, по которым проводится отбор в вуз. Чем больше учебных заведений будут ставить этот предмет в перечень конкурсных, тем будет увеличиваться количество участников внешнего оценивания", - сказал Ликарчук.

"Интересно, что в этом году многие университеты, в частности, на факультеты журналистики, уже поставили иностранный язык или русский язык вступительным экзаменом", - добавил он.

"Вторая причина - русский язык до 1 сентября 2013 года в украиноязычных школах изучался как факультативный предмет. Новые учебные планы, которые вводятся по новому стандарту с 1 сентября 2013 года, предусматривают несколько иную ситуацию", - отметил чиновник.

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Как известно, согласно новым правилам, с 5-го класса вводится обязательное изучение второго иностранного языка. Ею может быть любой иностранный язык, русский или другой язык национальных меньшинств. "Мне кажется, что здесь заложен очень интересный подход на долгую перспективу", - считает Ликарчук.

"Если мы в этом году 2% имели ВНО по русскому языку, то через 5 лет, когда эти выпускники, которые сейчас 5-классники, приходят к ВНО, этот процент будет во много раз больше", - спрогнозировал Ликарчук.

В свою очередь главный специалист Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Оксана Коваленко на вопрос, не кажется ли ей, что введение изучения русского как второго иностранного дает предпосылки для воплощения идеи о предоставлении русскому языку статуса второго государственного языка, ответила: "Нет , не кажется ".

"Когда вводилось обязательное изучение иностранного языка с 5 класса, речь шла о том, чтобы дети 100%-но изучали иностранным именно английский", - добавила она.