Ассоциация малых городов предлагает штрафовать за задержку денег из Госказначейства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в проекте резолюции VIII ежегодной конференции Ассоциации малых городов Украины.

В проекте предлагается обратиться к субъектам права законодательной инициативы с просьбой внести изменения в Бюджетный кодекс "для разрешения чрезвычайно сложной ситуации с казначейским обслуживанием местных бюджетов".

В частности, предлагается установить четкие сроки выполнения платежных поручений местных бюджетов - не более 1 операционного дня по защищенным статьям расходов и не более 2 операционных дней по незащищенным статьям расходов.

"Установить пеню в размере 5% и штрафы для должностных лиц в размере 1% от суммы платежа за каждый просроченный день", - говорится в проекте резолюции.

Кроме того, Ассоциация малых городов предлагает для избежания дефицита средств в органах казначейства осуществить разделение единого казначейского счета на три счета: для средств государственного бюджета, для средств областных и районных бюджетов, для средств бюджетов местного самоуправления, которые учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов.

Также участники конференции провозгласили намерение обратиться к Президенту Украины с просьбой утвердить указом Концепцию реформирования местного самоуправления и перейти к ее практической реализации.

"Несмотря на важность развития малых городов Украины, их проблемы не находят достаточного решения в решениях и действиях органов государственной власти. Об этом свидетельствует отсутствие финансирования Государственной целевой программы поддержки социально-экономического развития малых городов на 2011-2015 годы, ограничение полномочий органов местного самоуправления строительства, землепользования, задержка органами Государственного казначейства платежей, которые осуществляются из местных бюджетов и тому подобное", - говорится в проекте резолюции.